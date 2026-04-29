Καλαμάτα: Θρίλερ με την δολοφονία του 42χρονου – Τι εξετάζουν οι Αρχές

THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον 42χρονο άνδρα, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε στάβλο στην περιοχή Μπουρνιά, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας.

Ο 42χρονος εντοπίστηκε από έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, που τον φιλοξενούσε, και έφερε τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο σημείο.

Οι πρώτοι μάρτυρες που μίλησαν στις Αρχές, φέρεται πως ανέφεραν ότι ο 42χρονος είχε συνεχώς κόντρα με έναν άνδρα που είχε εργασιακές σχέσεις μαζί του, σύμφωνα με το Mega.

Η αστυνομία αναζητεί αυτόν τον άνδρα και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Καλαμάτα

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ένοπλη επίθεση 89χρονου στην Αθήνα: Η καλοσχεδιασμένη διαφυγή και η σύλληψη μετά από 6 ώρες – Άφησε βαλίτσα με 3.000 ευρώ σε ταξί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Παπαμιμίκος: Ο ΠΑΟΚ θα παίζει και τη νέα σεζόν στην Τούμπα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Μαρκόπουλος: Επικίνδυνη η ευθεία αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Μπουντούρης: “Αυτά έχουμε πει στους παίκτες για τον τελικό”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Συναντήθηκε ο Σαββίδης με Λουτσέσκου – Τα λέει και με τους αρχηγούς

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ανέβασε φωτογραφίες της με μαγιό από την “ονειρική απόδρασή” της