Καλαμάτα: Θρίλερ με την δολοφονία του 42χρονου – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον 42χρονο άνδρα, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε στάβλο στην περιοχή Μπουρνιά, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας.

Ο 42χρονος εντοπίστηκε από έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, που τον φιλοξενούσε, και έφερε τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο σημείο.

Οι πρώτοι μάρτυρες που μίλησαν στις Αρχές, φέρεται πως ανέφεραν ότι ο 42χρονος είχε συνεχώς κόντρα με έναν άνδρα που είχε εργασιακές σχέσεις μαζί του, σύμφωνα με το Mega.

Η αστυνομία αναζητεί αυτόν τον άνδρα και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.