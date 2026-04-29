Χίος: Η πορεία των αντιδιαβρωτικών και μικρών αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις

Την πορεία των αντιδιαβρωτικών και μικρών αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Χίου από τις πυρκαγιές της 22ας Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου 2025, επιθεώρησε κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλο και τον γενικό διευθυντή Δασών Ευάγγελο Γκουντούφα. Μαζί τους ήταν και ο δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλάφης. Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, μέχρι σήμερα 10η εβδομάδα εργασιών έχουν κατασκευαστεί συνολικά 60.640 τρέχοντα μέτρα κορμοδέματα, 122.785 τρέχοντα μέτρα σανιδότοιχοι, 443 τετραγωνικά μέτρα κορμοφράγματα και 47 τετραγωνικά μέτρα σανιδοφράγματα.

Καθ’ όλη την διάρκεια εργασιών υλοποιούνται επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα του αναδόχου αποκατάστασης και τον συνεργάτη του με την χρήση drone και με επιτόπιες επιμετρήσεις στο χώρο εκτέλεσης του έργου. Όπως υπογραμμίζεται από το ΥΠΕΝ, η εκτέλεση του έργου συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της 6ης βδομάδας εργασιών οι ΔΑ.Σ.Ε. Περτουλίου, Αγιόκαμπου Λάρισας και Φωτεινών Πιερίας ολοκλήρωσαν χωρικά την εκτέλεση των εργασιών που τους ανατέθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και αποχώρησαν από τον χώρο εκτέλεσης του έργου. Αντιθέτως, ο ΔΑ.Σ.Ε. Προμάχων Νέα Γενιά Αλμωπίας συνεχίζει την εκτέλεση των εργασιών που του ανατέθηκαν και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει περί του 70% των εργασιών.

Στο πλαίσιο του έργου, η Εθνική Τράπεζα συμβλήθηκε για την εκτέλεσή του με τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) Περτουλίου, Αγιόκαμπου Λάρισας, Φωτεινών Πιερίας και Προμάχων Νέα Γενιά Αλμωπίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα ως ανάδοχος αποκατάστασης ανέθεσε στους άνω ΔΑ.Σ.Ε. συνολικά την κατασκευή 36.909 τρέχοντα μέτρα κορμοδεμάτων, την κατασκευή 162.337 τρέχοντα μέτρα σανιδότοιχων και την κατασκευή 3.433,50 τετραγωνικών μέτρων κορμοφραγμάτων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και θεωρημένη μελέτη του έργου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «’Αλλη μια συνεργασία Πολιτείας, τοπικών αρχών και ιδιωτικού τομέα ολοκληρώνεται με ταχείς ρυθμούς και απτά αποτελέσματα. Η Χίος επλήγη σημαντικά από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2025. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τα ταχύτατα αντανακλαστικά που επέδειξαν το ΥΠΕΝ, η Διεύθυνση Δασών και τα στελέχη του τοπικού Δασαρχείου. Σύντομα τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα η Χίος να αποκτά έργα θωράκισης για το μέλλον. Ευχαριστώ θερμά την Εθνική Τράπεζα για την άμεση ανταπόκρισή της. Ο θεσμός του ιδιώτη αναδόχου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της Πολιτείας και μία κοινή πλατφόρμα συνεννόησης ανάμεσα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την κρατική αρωγή».

Από την Εθνική Τράπεζα, ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς τόνισε ότι «Είμαστε διαχρονικά δίπλα στις περιοχές που πλήττονται από φαινόμενα φυσικών καταστροφών, όπως οι εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πάνω από το 15% της έκτασης της Χίου το περασμένο καλοκαίρι. Με τη στήριξή μας ως ανάδοχος αποκατάστασης, διαθέτοντας 1,3 εκατ. ευρώ για την πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, στηρίζουμε έμπρακτα την ανθεκτικότητα και ανάπτυξη σε αυτό το αρχοντικό και μοναδικής ποικιλομορφίας νησί – μια προσπάθεια που αφορά όχι μόνο το σήμερα, αλλά και τις επόμενες γενιές».

Ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Ερνέστος Παναγιώτου, δήλωσε μετά το τέλος της περιοδείας «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής και του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας. Τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που στηρίξαμε είναι κατά κοινή παραδοχή μεγάλης έκτασης και σημασίας για τη Χίο. Ο σκοπός και η εξέλιξη των έργων μας δημιουργούν βαθιά ικανοποίηση, ως Εθνική Τράπεζα, για αυτή τη μεγάλη χορηγία. Η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τους τοπικούς φορείς ήταν άψογη και τα έργα ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος».

Ο Νότης Μηταράκης, βουλευτής Χίου, ανέφερε: «Με γοργό ρυθμό η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των μεγάλων πυρκαγιών του 2025 στη Χίο. Μεγάλο ευχαριστώ στον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και στην Εθνική Τράπεζα για την άμεση κινητοποίηση για την ολοκλήρωση των απαραίτητων αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία της περιοχής. Συνεργαστήκαμε συστηματικά, με σχέδιο προς όφελος των κατοίκων.»

Από πλευράς της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ορίστηκε Ανάδοχος Αποκατάστασης, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων Ερνέστος Παναγιώτου, η βοηθός γενική διευθύντρια Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ντέμη Γκουντούφα, ο βοηθός γενικός Διευθυντής Προμηθειών & Demand Management, Βαγγέλης Χρήστου και η διευθύντρια Κοινωνικής Στρατηγικής & Αναφορών ESG, Σταυρούλα Αγγελοπούλου.

Μαζί τους ήταν ο διευθυντής καταστήματος Χίου, Κήρυκος Σωτηριανός και ο περιφερειακός διευθυντής της τράπεζας, Βασίλειος Ζησιμόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ