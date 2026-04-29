Τα ζώδια που θα επηρεαστούν σημαντικά από την Πανσέληνο την Πρωτομαγιά

Ένα έντονο και βαθιά μεταμορφωτικό αστρολογικό σκηνικό φέρνει η Πανσέληνος στον άξονα Σκορπιού – Ταύρου, η οποία κορυφώνεται υπό την ισχυρή επιρροή του Πλούτωνα και επηρεάζει συγκεκριμένα ζώδια. Τα συναισθήματα βαθαίνουν, οι ισορροπίες δοκιμάζονται και οι σχέσεις περνούν από «τεστ αντοχής», με ό,τι δεν έχει γερά θεμέλια να κλονίζεται.

Πρόκειται για μια περίοδο έντονων εξελίξεων, αποκαλύψεων και εσωτερικών συγκρούσεων, που οδηγεί –έστω και μέσα από δυσκολίες– σε ουσιαστικές αλλαγές και νέα ξεκινήματα.

Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Ταύρος



Η Πανσέληνος φωτίζει τις σχέσεις σας και φέρνει στο προσκήνιο βαθιές ανάγκες και αλήθειες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Οι άλλοι λειτουργούν σαν καθρέφτης, αναδεικνύοντας τι πραγματικά θέλετε και τι σας λείπει.

Η ανάγκη για ασφάλεια γίνεται πιο έντονη, ωστόσο ο τρόπος που τη διεκδικείτε μπορεί να είναι πιο απότομος ή απαιτητικός. Παράπονα και απωθημένα βγαίνουν στην επιφάνεια, ενώ δεν αποκλείονται αποκαλύψεις που αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέσεις και συνεργασίες. Αν νιώθετε πίεση, θα θελήσετε να βάλετε όρια – ακόμα κι αν αυτό οδηγήσει σε ρήξεις.

Λέων



Η επιρροή της Πανσελήνου αγγίζει τον πυρήνα της ψυχολογίας σας, φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήματα που σχετίζονται με οικογένεια, σπίτι και καριέρα. Η ένταση αυξάνεται και οι εσωτερικές πιέσεις μπορεί να σας κάνουν πιο ευάλωτους ή ευερέθιστους.

Οι σχέσεις δοκιμάζονται, ενώ οι απαιτήσεις από το περιβάλλον σας ενδέχεται να σας εξαντλήσουν. Η παρόρμηση για έντονες αντιδράσεις είναι ισχυρή, όμως οι βιαστικές αποφάσεις δεν θα βοηθήσουν. Χρειάζεται ψυχραιμία και χρόνος για να δείτε καθαρά την κατάσταση.

Σκορπιός



Με την Πανσέληνο στο ζώδιό σας, βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Τίποτα δεν μένει ίδιο, καθώς έρχονται στην επιφάνεια βαθιά συναισθήματα, φόβοι και ανασφάλειες που ζητούν λύση.

Η επιρροή του Πλούτωνα ενισχύει την εσωτερική ένταση, οδηγώντας σας σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις. Οι σχέσεις σας περνούν από δοκιμασία, καθώς αναζητάτε ειλικρίνεια και ουσιαστική σύνδεση. Αν αυτή δεν υπάρχει, δεν αποκλείονται ρήξεις.

Ωστόσο, μέσα από αυτή τη διαδικασία έχετε την ευκαιρία για μια βαθιά προσωπική μεταμόρφωση. Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εκφράζει πλέον.

Υδροχόος



Η Πανσέληνος φέρνει έντονες εξελίξεις στον άξονα καριέρας και οικογένειας, δημιουργώντας διλήμματα και πιέσεις. Οι ισορροπίες δοκιμάζονται και καλείστε να πάρετε αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον σας.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται, ενώ παράλληλα οι απαιτήσεις από το προσωπικό σας περιβάλλον εντείνονται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένταση ή ξεσπάσματα, ιδιαίτερα αν νιώθετε ότι περιορίζεστε.

Αλλαγές σε δουλειά ή σπίτι είναι πιθανές, αναγκάζοντάς σας να προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα. Η ψυχραιμία και η στρατηγική σκέψη θα είναι τα βασικά σας «όπλα».

Μια Πανσέληνος που φέρνει αλήθειες

Η Πανσέληνος στον Σκορπιό δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες. Είναι μια περίοδος ξεκαθαρισμάτων, αποκαλύψεων και βαθιάς εσωτερικής κάθαρσης. Για τα σταθερά ζώδια –Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους– οι εξελίξεις μπορεί να είναι απαιτητικές, όμως ανοίγουν τον δρόμο για κάτι πιο ουσιαστικό και αυθεντικό. Γιατί, τελικά, κάθε τέλος που φέρνει αυτό το φεγγάρι είναι η αρχή για μια νέα πραγματικότητα.