Τρεις ερωτήσεις που μπορεί να σας κάνει ο σύντροφός σας αν θέλει να χωρίσετε

Κατά τη διάρκεια του γάμου σας, πιθανότατα δίνετε μεγάλη προσοχή στην «υγεία» της σχέσης σας, την ποιότητα της επικοινωνίας σας ως ζευγάρι, τον χρόνο που περνάτε μαζί, αλλά και ποιες δυσκολίες και προβλήματα σας κάνουν πιο δυνατούς ή σας επηρεάζουν περισσότερο.

Ενώ όλα τα παραπάνω παίζουν καίριο ρόλο σε μία σχέση, μερικοί από τους μεγαλύτερους δείκτες προβλημάτων σε μία σχέση μπορεί να προέρχονται από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και τις ερωτήσεις που κάνετε ο ένας στον άλλο, συχνά. Αυτό μπορεί να ισχύει ακόμα και για κάτι πολύ σοβαρό, όπως είναι το διαζύγιο.

Εάν θεωρείτε πως η σχέση σας βρίσκεται σε ασταθές έδαφος, συνεχίστε την ανάγνωση, ώστε να διαβάσετε τη γνώμη των ειδικών σχετικά με τις ερωτήσεις εκείνες που αν σας κάνει ο σύντροφός σας μπορεί να υπονοεί κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που λέει, δηλαδή τον χωρισμό.

«Πότε θα πας σε ψυχίατρο;»

Εάν οι ερωτήσεις μετατρέπονται σε «κατηγορίες», τότε θα πρέπει να σκεφτείτε καλά τι συμβαίνει. «Οι συχνές ερωτήσεις που γίνονται κατηγορίες είναι ένα αρκετά σίγουρο σημάδι ότι ο χωρισμός είναι στον ορίζοντα», λέει ο Rich Heller, σύμβουλος σχέσεων και relationship coach.

«Αυτού του είδους οι ερωτήσεις δείχνουν ότι ένα ζευγάρι τσακώνεται τακτικά και ότι το ένα ή και τα δύο μέλη της σχέσης έχουν πάψει να αποδέχονται την προσωπική ευθύνη για τις ελλείψεις του γάμου τους. Οι ερωτήσεις τέτοιου τύπου μπορεί να ποικίλλουν: “Πότε επιτέλους θα σταματήσεις να δουλεύεις;” ή “Για πόσο καιρό θα κρατήσει η πίεση στη δουλειά;”. Γενικά οι ερωτήσεις γύρω από τη συναισθηματική απουσία, όταν γίνονται με επιθετικό ή πολύ αυστηρό ύφος και έλλειψη ενδιαφέροντος, δεν είναι θετικό σημάδι».

«Πάλι έχουμε συνάντηση γονέων;»

Είναι γνωστό πως ο γάμος ή η σχέση δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στα παιδιά. Ο γάμος σας θα πρέπει να είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Εάν όχι, τότε μπορεί κάποιο από τα δύο μέλη να δυσανασχετήσει και να σκεφτεί τον χωρισμό, χωρίς να εκφράσει τις σκέψεις του, αφού προσπαθείτε να αποφεύγετε τις συγκρούσεις.

«Στην περίπτωση του ζευγαριού που αποφεύγει τις συγκρούσεις και τα δύο μέλη έχουν αποδεχτεί και αποφασίσει πως οι εκρήξεις κι οι συζητήσεις των “δύσκολων” θεμάτων αποφεύγονται. Αντίθετα, οι συζητήσεις και οι ερωτήσεις εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν μόνο την καθημερινότητα και ιδίως ένα θέμα στο οποίο μπορούν και οι δύο να επικεντρωθούν – όπως τα παιδιά. Συνήθως, όταν τα παιδιά μεγαλώσουν το ζευγάρι χωρίζει», σημειώνει ο relationship coach.

«Πώς θα σου φαινόταν να περνάμε περισσότερο χρόνο χώρια;»

«Τα ζευγάρια πρέπει να έχουν μια ζωή εκτός γάμου· δηλαδή, να λειτουργούν και αυτόνομα. Ωστόσο, η «εξωτερική» τους ζωή δεν πρέπει να επηρεάζει το γάμο τους και το αντίστροφο», λέει η Tatyana Dyachenko, ψυχολόγος και sex therapist.

«Αν ο σύντροφός σας κάνει αυτή την ερώτηση ειδικά στη διάρκεια κάποιας διαφωνίας, τα πράγματα μπορεί σύντομα να πάρουν άσχημη τροπή. Αν και ο προσωπικός σας χώρος είναι σημαντικός, θα πρέπει να είστε επιφυλακτικές απέναντι σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, καθώς μπορεί να είναι απλώς δικαιολογίες για την απομάκρυνση από τη σχέση σας».

