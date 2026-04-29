O Τζορτζ Κλούνεϊ ανέφερε ότι τα οκτάχρονα παιδιά του αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι είναι ηθοποιός

Τα δίδυμα παιδιά του Τζορτζ Κλούνεϊ αρχίζουν να καταλαβαίνουν με τι ασχολείται επαγγελματικά, όπως εξήγησε ο ίδιος. Ο ηθοποιός απέκτησε την Έλα και τον Αλεξάντερ με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ, τον Ιούνιο του 2017, μετά τον γάμο τους στην Ιταλία το 2014.

Μιλώντας στο PEOPLE στο 51ο Chaplin Award Gala, όπου τιμήθηκε με το Chaplin Award για τη συμβολή του στον κινηματογράφο, ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ αναφέρθηκε αρχικά στις δικές του ταινίες που θα καθόταν, να δει αν τις πετύχαινε στην τηλεόραση. Ο Κλούνεϊ ανέφερε ότι, αν και μερικές φορές είναι «δύσκολο να βλέπει ταινίες» από την εποχή που ήταν νεότερος, πιάνει τον εαυτό του να παρακολουθεί μία συγκεκριμένη μαζί με τα παιδιά του.

«Είναι περίεργο πράγμα. Όσο μεγαλώνεις, είναι δύσκολο να βλέπεις ταινίες από τότε που ήσουν νεότερος, γιατί λες, Θεέ μου, αυτός δεν μου μοιάζει πια καθόλου», είπε στο PEOPLE. «Βλέπω ότι παρακολουθώ, επειδή έχω 8χρονα παιδιά, το Fantastic Mr. Fox, που είναι λίγο πιο εύκολο γιατί δεν είμαι πραγματικά εγώ, είναι απλώς η φωνή μου», πρόσθεσε.

Τότε, ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε ότι η κόρη του και ο γιος του βρίσκονται πλέον σε μία ηλικία που αρχίζουν να κατανοούν τι δουλειά κάνει εκείνος. «Αυτό έχει πλάκα, γιατί τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν τι κάνω για να ζω, ξέρετε;», συμπλήρωσε.

«Όσο για τα υπόλοιπα, το βρίσκω πιο εύκολο. Ακούστε, είναι δύσκολο, γιατί τείνω να μη θέλω να κοιτάζω πίσω. Αλλά τώρα που θα γίνω 65 σε μία εβδομάδα, το να κοιτάζεις μπροστά είναι μια πολύ πιο σύντομη προοπτική, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Οπότε, ξέρετε, ίσως κοιτάξω πίσω αργότερα», κατέληξε.

