Χριστίνα Αλούπη: Τελείωνα τη δουλειά και έκλαιγα κάθε μέρα

Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Χριστίνα Αλούπη, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου.

Η ίδια περιέγραψε μια σκοτεινή περίοδο της επαγγελματικής της ζωής, η οποία της προκάλεσε έντονο ψυχολογικό κλονισμό.


«Εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε μία περίοδος που κάθε μέρα τελείωνα τη δουλειά και έκλαιγα, κάθε μέρα. Έκλαιγα με μαύρο δάκρυ και δεν μπορούσα να σταματήσω. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να το ξεπεράσω αυτό το πράγμα», είπε αρχικά η Χριστίνα Αλούπη.

Και πρόσθεσε: «Κι όταν σταμάτησα να κλαίω, γιατί είχαν στερέψει τα δάκρυα, μου πήρε χρόνια να ξεπεράσω το ψυχολογικό που μου άφησε αυτή η ιστορία».

