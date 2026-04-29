Αιδηψός: Εντόπισε νεκρή την 34χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι του

Αντιμέτωπος με μια σοκαριστική εικόνα βρέθηκε ένας 51χρονος άνδρας σε περιοχή της Αιδηψού, όταν επέστρεψε στο σπίτι του και εντόπισε τη 34χρονη σύντροφό του χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr άμεσα ειδοποιήθηκαν ασθενοφόρο και αστυνομία, όμως παρά την κινητοποίηση των αρχών, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την προανάκριση του Αστυνομικού Σταθμού Αιδηψού, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με όλα τα δεδομένα να συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο θανάτου από παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην αιφνίδια απώλεια της 34χρονης αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροτομή που έχει ήδη παραγγελθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Αιδηψός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σύμφωνη η οικογένεια Μπουτάρη για πλατεία με το όνομα του πρώην δημάρχου

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Σαρλίζ Θερόν: Τα ουρλιαχτά της όταν άγγιξε φίδι σε challenge του Netflix – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γερμανία: Στο χαμηλότερο μεταπολεμικά επίπεδο οι γεννήσεις

ΔΙΕΘΝΗ 36 λεπτά πριν

Απειλές Τραμπ: Τέρμα το καλό παιδί – Το Ιράν πρέπει να λογικευτεί σύντομα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €7.000.000

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 26 λεπτά πριν

Δικηγόρος 89χρονου πιστολέρο: “Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, δεν ψάχνει για ελαφρυντικά”