Hoovering: Η τοξική συμπεριφορά στις σχέσεις και πώς να την εντοπίσετε

Οι ορισμοί για τις διάφορες τοξικές συμπεριφορές στις σχέσεις είναι πολλοί. Breadcrumbing, submarining, ghosting είναι μόνο μερικοί. Σίγουρα έχετε ακούσει και περισσότερους και, ίσως, έχετε πέσει θύμα ορισμένων.

Το hoovering είναι ένας νέος όρος για μια συμπεριφορά που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεί ένας είδος συναισθηματικής κακοποίησης ή συναισθηματικού εκβιασμού.

Συνήθως την εφαρμόζει ένας σύντροφος (νυν ή και πρώην) όταν αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι το «θύμα» του επιδιώκει να απομακρυνθεί οριστικά από τη σχέση τους.

Ουσιαστικά, είναι οι κινήσεις ενός χειριστικού συντρόφου να κρατήσουν κοντά τους το άλλο μέλος της σχέσης, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες και «ρουφούν», όπως η ηλεκτρική σκούπα – εξού και hoover- το δεύτερο άτομο στη δίνη μιας επαναλαμβανόμενης και τοξικής κατάστασης του παρελθόντος.

Συμπεριφορές hoovering

H συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή στη σχέση ή μετά το τέλος αυτής. Επίσης, μπορεί να γίνει εντελώς ξαφνικά και χωρίς καμιά προειδοποίηση.

Μπορεί, ακόμα, να είναι ένα τηλεφώνημα, ένα γραπτό μήνυμα ή μια «τυχαία» συνάντηση. Με όποιον τρόπο κι αν γίνει η προσέγγιση από τον τοξικό σύντροφο, η συζήτηση θα εστιάσει στο πόσο του λείπετε και πόσο άσχημη είναι η ζωή του χωρίς εσάς.

Για να καταφέρει να τραβήξει την προσοχή σας θα δημιουργήσει μια κρίση, η οποία θα κορυφωθεί με μηνύματα που θα απειλούν τη σωματική του ακεραιτότητα ή θα είναι απόλυτα για συνάντηση μαζί σας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

«Αν δεν έρθεις στο ραντεβού θα έρθω κάτω από το σπίτι σου, θα χτυπάω τα κουδούνια και θα φωνάζω» ή «Σε παρακαλώ δώσε μου μια ευκαιρία. Αν δεν το κάνεις σκέφτομαι μέχρι και να αυτοκτονήσω».

Άλλες φράσεις που μπορεί να ειπωθούν είναι: «Είμαι χάλια, έλα να με δεις». «Απάντησέ μου στα μηνύματα, σε παρακαλώ. Αν δεν το κάνεις θα πάρω τηλέφωνο τους γονείς σου».

Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να προσπαθεί να σας προσεγγίζει μέσω γνωστών και φίλων ή να σας καλέσει την ημέρα των γενεθλίων σας, ώστε να βρει ευκαιρία να σας προσεγγίσει με κοπλιμέντα και θύμισες από όμορφες στιγμές στις σχέσεις σας.

Πώς να αποφύγετε το hoovering

Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε πως το hoovering είναι άλλη μία τοξική και άκρως επικίνδυνη συμπεριφορά. Το άτομο που την ασκεί προσπαθεί να σας χειραγωγήσει και να επιβάλλει τη δική του επιθυμία.

Το προτιμότερο είναι να μην απαντάτε στις κλήσεις και τα μηνύματά του, ενώ αν ανησυχείτε για την υγεία του, επικοινωνήστε καλύτερα είτε με κάποιο άτομο του περιβάλλοντός του, που εμπιστεύεστε ή με την αστυνομία.

Σε περίπτωση που προσπαθεί να σας χειραγωγήσει με όμορφα λόγια και καλές αναμνήσεις, προσπαθήστε να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας γιατί χωρίσατε (αν είναι πρώην) ή γιατί προσπαθείτε να πάρετε τις αποστάσεις σας και να σκεφτείτε (αν είναι νυν).

Το να θέσετε όρια είναι αρκετά δύσκολο, ειδικά αν ο άλλος επιμένει και εσείς προσπαθείτε να ξεκαθαρίσετε τι γίνεται μέσα σας. Αν καταλαβαίνετε πως δυσκολεύεστε να ανταποκριθείτε ή να βάλετε όρια, εμπιστευτείτε έναν ψυχολόγο ή σύμβουλο σχέσεων για να σας βοηθήσει να μην πέσετε ξανά στην «παγίδα» της ίδιας τοξικής σχέσης.

Πηγή: marieclaire.gr