Μαριάννα Τουμασάτου: Ο μπαμπάς μου, μου έμαθε 12 χρονών να οδηγώ, δεν επέτρεπε σε κανέναν να μου πει να πάω να πλύνω πιάτα

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Raibow Mermaids, η Μαριάννα Τουμασάτου είπε χαρακτηριστικά: «Εμένα ο μπαμπάς μου με έμαθε από 12 χρονών να οδηγώ γιατί μου λέει “θα μάθεις να οδηγείς;” του λέω ναι, μου λέει “πολύ ωραία εσύ θα μάθεις να οδηγείς σωστά γιατί δεν επιτρέπω σε κανέναν να πει στην κόρη μου να πάει να πλύνει πιάτα”. Ήταν συγκλονιστικός δάσκαλος σε όλα του. Οπότε ένα απόγευμα στην Κεφαλλονιά του λέω “πάμε να μου δείξεις”, μου λέει “το αυτοκίνητο είναι εργαλείο αλλά είναι και όπλο”. Οδήγησα στα 12 – 12,5».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξηγώντας πώς μαθαίνει τα λόγια για έναν ρόλο που ερμηνεύει, η Μαριάννα Τουμασάτου αποκάλυψε ότι έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δεν τα πολυδιαβάζω. Μία ανάγνωση. Αυτή είναι της δυσλεξίας η χαρά. Εγώ όταν έρθει η στιγμή που θα μιλήσω ξέρω ότι έχω συγκεκριμένες λέξεις. Αυτό γίνεται πια αυτόνομα. Έχω και ΔΕΠΥ, εκεί που κάθομαι και σου μιλάω σηκώνομαι. Άμα μου μιλάς μπορεί να κάτσω, αλλιώς σηκώνομαι. Ή ας πούμε κάνουμε τραπέζι, τελειώνω πάω το πιάτο μου μέσα, το πλένω, ξανά γυρνάω, έρχομαι παίρνω και το δικό σου πιάτο. Το έχω πολύ με την καθαριότητα, παλιά δεν υπήρχε περίπτωση να κοιμηθώ αν δεν ήταν όλα καθαρά. Τώρα που είναι και η κούραση και το παιδί, τα αφήνω για την επόμενη ημέρα».