MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Συμπληρώθηκαν οι 100 αιτήσεις για το Σήμα Διαφορετικότητας – Οι επιχειρήσεις περνούν από τη δήλωση προθέσεων στην πράξη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με την συμπλήρωση των 100 διαθέσιμων θέσεων, ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για το «Σήμα Διαφορετικότητας», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νέου θεσμού και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για πολιτικές ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και πρόληψης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Το Σήμα Διαφορετικότητας έπιασε τον στόχο των 100 αιτήσεων, δείχνοντας ότι η αγορά εργασίας ανταποκρίνεται σε μια πρωτοβουλία που δεν μένει στη θεωρία, αλλά περνά στην πράξη. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν να επενδύσουν σε εργασιακά περιβάλλοντα χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Δεν πρόκειται για μια τυπική πιστοποίηση, αλλά για ένα ουσιαστικό βήμα αλλαγής κουλτούρας. Στόχος μας είναι η ισότητα να γίνεται καθημερινή πρακτική στον χώρο εργασίας».

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη δήλωσε: «Τα καταφέραμε! Σε μόλις δύο μήνες, φτάσαμε το ορόσημο των 100 αιτήσεων για το «Σήμα Διαφορετικότητας». 100 επιχειρήσεις έκαναν το βήμα. Επέλεξαν να επενδύσουν στη συμπερίληψη, στην ίση μεταχείριση, στον σεβασμό. Αυτό είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι κάτι αλλάζει. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και οι επιχειρήσεις της χώρας ενώσαμε τις δυνάμεις μας, για έναν σύγχρονο χώρο εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς. Για μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα, συνοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα».

Το «Σήμα Διαφορετικότητας» αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία αξιολόγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα διαφορετικότητας.

Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος για καλές πρακτικές, εργαλεία και εκπαιδεύσεις, ενόψει των επόμενων σταδίων εφαρμογής του «Σήματος Διαφορετικότητας».

Δόμνα Μιχαηλίδου

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

