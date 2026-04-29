Κιλκίς: Χειροπέδες σε δύο άτομα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών
Δύο άτομα συνελήφθησαν για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών χθες το βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας.
Πρόκειται για μια γυναίκα και έναν άνδρα που εντοπίστηκαν επιβαίνουν σε όχημα και να μεταφέρουν 3 αλλοδαπούς άνδρες, με σκοπό τη μη νόμιμη προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας. Τ
Το όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή τους.
