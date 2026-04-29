Melania Trump: Το μενού που επέλεξε για τον Κάρολο και την Camilla

Ο Donald Trump και η πρώτη κυρία Melania Trump υποδέχθηκαν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Camilla στον Λευκό Οίκο για ένα επίσημο δείπνο. Αλλά τι περιελάμβανε το μενού;

Ενώ ο πρόεδρος είναι γνωστός για την αγάπη του στα McDonald’s όταν φιλοξενεί ομάδες πρωταθλητών, αυτήν τη φορά το μενού επιμελήθηκε η Melania Trump για το βασιλικό δείπνο.

Τα τέσσερα πιάτα του μενού

Το πρώτο πιάτο ήταν μια «λεπτή βελουτέ με βότανα του κήπου, βελούδινη και αρωματική», συνοδευόμενη από μια δροσερή σαλάτα από καρδιές φοίνικα. Η σαλάτα ολοκληρωνόταν με τραγανά τηγανητά κρεμμυδάκια και «μια διακριτική νότα μέντας για φρεσκάδα και αντίθεση».

Για το δεύτερο πιάτο, η κουζίνα του Λευκού Οίκου ετοίμασε χειροποίητα ραβιόλι με ανοιξιάτικα βότανα, γεμιστά με ρικότα, άγρια μανιτάρια και φρέσκα βότανα από τον κήπο του Λευκού Οίκου. Τα ζυμαρικά συνοδεύονταν από μια ελαφριά κρέμα παρμεζάνας που ενίσχυε τη γεύση.

Το τρίτο πιάτο συνέχισε στο ελαφρύ, ανοιξιάτικο ύφος: Κλασική γλώσσα α λα Μενιέρ, μαγειρεμένη σε καστανό βούτυρο. Η παραδοσιακή συνταγή, που έγινε διάσημη από την Julia Child, περιλαμβάνει φιλέτο γλώσσας αλευρωμένο και τηγανισμένο στο βούτυρο μέχρι να ροδίσει.

Συνοδευτικά υπήρχαν άγριο σκόρδο, αρακάς, πατάτες παβέ με τελείωμα με λάδι μαϊντανού.

Το επιδόρπιο βασίστηκε επίσης σε ένα ξεχωριστό υλικό από τους κήπους του Λευκού Οίκου. Ένα σοκολατένιο gâteau σε σχήμα κυψέλης, γεμιστό με κρέμα βανίλιας, τοποθετήθηκε μέσα σε ένα αμυγδαλωτό παντεσπάνι και ολοκληρώθηκε με θρύμματα από καφέ βούτυρο. Συνοδευτικά υπήρχαν παγωτό κρέμα και μέλι από τον Λευκό Οίκο.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Camilla είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το προεδρικό μέλι την προηγούμενη ημέρα, όταν ο Donald Trump και η Melania Trump τους έδειξαν τη νέα κυψέλη σε σχήμα Λευκού Οίκου, η οποία εγκαταστάθηκε πρόσφατα για να επεκταθεί το πρόγραμμα μελισσοκομίας που είχε ξεκινήσει στον Λευκό Οίκο η Michelle Obama.

