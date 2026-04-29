MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βουλγαρία: Παράνομη μονάδα παραγωγής κάνναβης σε πρώην ορυχείο ψευδαργύρου

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η βουλγαρική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τριών ατόμων και καταζητεί ένα τέταρτο, μετά από μια εν εξελίξει έρευνα για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που έφερε στο φως μια παράνομη μονάδα παραγωγής κάνναβης, που είχε δημιουργηθεί μέσα σε ένα πρώην ορυχείο ψευδαργύρου, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί περίπου 70 κιλά ναρκωτικών, 600.000 ευρώ σε μετρητά και 600 φυσίγγια, δήλωσε ο Εμίλ Μπορίσοφ, υποδιευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Το πρώην ορυχείο ήταν εξοπλισμένο με υποδομές υψηλής τεχνολογίας και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για μεγάλης κλίμακας παραγωγή που προοριζόταν για διακίνηση στο εξωτερικό», τόνισε ο Μπορίσοφ.

Το ορυχείο βρίσκεται κοντά στο χωριό Γκαρλιάνο, στους πρόποδες του βουνού Οσόγκοβο, λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα για να διαφανεί το πλήρες εύρος της παράνομης επιχείρησης μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βουλγαρία



