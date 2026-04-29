Μάγδα Τσαγγάνη για τον καρκίνο: Είμαι “καθαρή” 15 χρόνια, αυτό είναι ένα θαύμα

Καμία υποτροπή δεν έχει εμφανίσει εδώ και δεκαπέντε χρόνια η Μάγδα Τσαγγάνη, μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Για την ηθοποιό το γεγονός ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και δεν έχει έρθει ξανά αντιμέτωπη με τη νόσο αποτελεί θαύμα.

«Έχω περάσει πολλά. Έχω αντιμετωπίσει τον καρκίνο και είμαι 15 χρόνια καθαρή. Αυτό είναι ένα θαύμα από μόνο του», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν».

Μέσα από την τόσο σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, η Μάγδα Τσαγγάνη κατάλαβε τι σημαίνει να δίνει αγώνα κάποιος για τη ζωή του. Την ίδια στιγμή στάθηκε και στην καταστροφή του σπιτιού της σε πυρκαγιά, τονίζοντας πως πρόκειται για μία πληγή που δεν κλείνει. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να κοιτά μπροστά.

«Ξέρω τι σημαίνει φόβος, αγωνία, αβεβαιότητα. Ξέρω τι σημαίνει να παλεύεις για τη ζωή σου. Και μετά υπήρξαν και άλλες δυσκολίες, όπως η φωτιά στο σπίτι μου. Αυτή είναι μια πληγή που δεν κλείνει. Όταν χάνεις κάτι τόσο προσωπικό, τόσο δικό σου, κάτι μέσα σου αλλάζει για πάντα. Μαθαίνεις, όμως, να συνεχίζεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.