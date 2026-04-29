Θεσσαλονίκη: Πώς θα λειτουργεί το μετρό μετά τον Ιούνιο – Οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια

Μέσα στον Μάιο προβλέπεται η τελευταία διακοπή της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξη και λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Όπως εξήγησε στον Status 107,7 και στην εκπομπή Τάδε Έφη Άρης ο υποδιευθυντής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης, η διακοπή θα γίνει μετά τις 20 Μαϊου για δυο εβδομάδες.

“Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι το δρομολόγιο της βασικής γραμμής, δηλαδή από Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι και την Νέα Ελβετία, θα καλυφθεί και πάλι από το λεωφορείο του ΟΑΣΘ Μ1“, είπε ο κ. Δένης.

Ο υποδιευθυντής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, ζήτησε την κατανόηση του επιβατικού κοινού αφού, όπως υπογράμμισε “χρειάζονται πολλές διαδικασίες για να τεθεί σε λειτουργία η καινούρια γραμμή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε το λιγότερο δύο γενικές πιστοποιήσεις, έτσι ώστε όλα να λειτουργήσουν με απόλυτη ασφάλεια. Σήμερα ήρθε ο τελευταίος συρμός από τους 15 που περιμέναμε. Αυτοί οι συρμοί, μόλις κάνουν τις απαιτούμενες δοκιμές, ένας-ένας πρέπει να πάρουν πιστοποίηση λειτουργίας”.

Στο μεταξύ μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, θα περάσουμε στο στάδιο του trial and run με επιβάτες.

“Θα ανοίξει και πάλι η βασική γραμμή αλλά στη συνέχεια αυτό θα αλλάξει. Προς το τέλος Ιουνίου θα έχουμε δρομολόγια από 2 γραμμές. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι πλέον τα δρομολόγια δεν θα αφορούν μόνο στην διαδρομή Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός-Νέα Ελβετία αλλά και την διαδρομή Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός-25ης Μαρτίου-Μίκρα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα τα δρομολόγια προς Μίκρα θα τερματίζουν για τους επιβάτες στον σταθμό 25ης Μαρτίου και στη συνέχεια θα συνεχίζουν την διαδρομή προς Μίκρα μέσα στα πλαίσια των τελικών δοκιμών. Οι επιβάτες πλέον θα πρέπει να διαλέγουν την διαδρομή που τους αναλογεί καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει στην 25ης Μαρτίου να περιμένουν το επόμενο συρμό με κατεύθυνση προς Νέα Ελβετία”, εξήγησε ο κ. Δένης.

Ποια είναι η νέα γραμμή

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά (Γραμμή 2) περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς σε μια υπόγεια διαδρομή 4,78 χλμ.

Οι σταθμοί και οι τοποθεσίες όπου έχουν χωροθετηθεί είναι οι εξής:

Νομαρχία: Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Καλαμαριά: Χωροθετημένος στη διασταύρωση των οδών Μεταμορφώσεως και Πόντου.

Αρετσού: Βρίσκεται στην οδό Πόντου, στο ύψος της περιοχής της Αρετσού.

Νέα Κρήνη: Τοποθετημένος στην οδό Πόντου, στην περιοχή της Νέας Κρήνης.

Μίκρα: Ο τερματικός σταθμός, στη συμβολή των οδών Πόντου και Παπανδρέου, κοντά στο γήπεδο της Μίκρας. Εκεί προβλέπεται και η δημιουργία Σταθμού Μετεπιβίβασης με λεωφορεία και χώρο στάθμευσης 1.000 θέσεων.

