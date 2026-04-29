Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 32χρονου για διαρρήξεις καταστημάτων στην Περαία

Δικογραφία σε βάρος 32χρονου για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρα κλοπής σχημάτισε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο δράστης κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2023, στην περιοχή της Περαίας, προχώρησε σε τέσσερις διαρρήξεις καταστημάτων, καθώς και σε μία απόπειρα διάρρηξης.

Από τις παράνομες ενέργειές του αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους 480 ευρώ, καθώς και αλκοολούχα ποτά.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.