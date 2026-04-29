Νέα παράταση στις αιτήσεις του Κοινωνικού Τουρισμού – Μέχρι πότε

Παράταση έως και την Κυριακή 3 Μαΐου το βράδυ αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως για τις αιτήσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Αυτό τόνισαν πηγές του υπ. Εργασίες στην ΕΡΤ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση, που δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μόνο χθες κατατέθηκαν περίπου 60.000 αιτήσεις.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη και ζήτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών.

Δυσκολίες στην υποβολή

Ωστόσο, η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Οι χρήστες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και δυσκολίες στην υποβολή των αιτήσεων, καθώς το σύστημα δεν λειτουργεί αδιάκοπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πληροφοριακό σύστημα «αντιλαμβάνεται» τον τεράστιο όγκο αιτήσεων ως πιθανή κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει προσωρινά τη λειτουργία του.

Παρεμβάσεις για αποκατάσταση – Στόχος η οριστική λύση

Η διοίκηση της ΔΥΠΑ έχει ήδη δώσει εντολές για την άμεση αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων, ώστε να εξομαλυνθεί η διαδικασία.

Παράλληλα, στόχος είναι να υπάρξει οριστική επίλυση του ζητήματος, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα προβλήματα σε μελλοντικές δράσεις.

Με τη νέα παράταση, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση έως και την Κυριακή το βράδυ, δίνοντας «ανάσα» σε όσους δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Κοινωνικός Τουρισμός

