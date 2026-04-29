Θεσσαλονίκη: Στάση εργασίας και συγκέντρωση δικαστικών υπαλλήλων έξω από το Δικαστικό Μέγαρο μετά τις επιθέσεις του 89χρονου

Στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας από τον “89χρονο πιστολέρο”.

Ειδικότερα, πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας, από 09:00-11:00 π.μ. με ταυτόχρονη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ). Οι δικαστικοί υπάλληλοι κάνουν λόγο για «ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στα Δικαστήρια».

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση επί του θέματος:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ καταδικάζει τις διαδοχικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα σε τρεις μόλις ημέρες σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Το βράδυ του Σαββάτου 25/4/2026, είχαμε επίθεση στις εγκαταστάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από ομάδα αγνώστων ατόμων που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όπως θραύση τζαμιών με βαριοπούλα και φθορές με μπογιές στον εξωτερικό χώρο και γενικά σημαντικές υλικές ζημιές»

Στην ίδια ανακοίνωση για το περιστατικό της Τρίτης 28/4/2026 αναφέρεται:

«Οπλισμένος με καραμπίνα 89χρονος άνδρας, αφού τραυμάτισε στο πόδι υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην περιοχή Κεραμεικού, στη συνέχεια, ο ίδιος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη στην περιοχή της Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε τέσσερις γυναίκες Δικαστικούς Υπαλλήλους, στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο τραυματισμός του υπαλλήλου στον ΕΦΚΑ αντιμετωπίστηκε και η κατάσταση του κρίνεται καλή, ενώ οι τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο, μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, που επιβεβαιώνουν στην πράξη τις ειδικές και δύσκολες συνθήκες εργασίας που βιώνουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, τα περισσότερα δικαστήρια της χώρας είναι κυριολεκτικά απροστάτευτα σε κάθε είδους κακόβουλη συμπεριφορά και οι εργαζόμενοι σ΄ αυτά Δικαστικοί Υπάλληλοι και Δικαστικοί Λειτουργοί βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Όταν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στην Αθήνα, όπου υποτίθεται, λόγω του μεγάλου όγκου προσέλευσης θα έπρεπε να είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, σε τί κίνδυνο βρίσκονται άραγε οι υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, ειδικά στην επαρχία, όπου στα περισσότερα δικαστικά κτήρια οι συνθήκες ασφάλειας και ελέγχου των εισερχομένων είναι από ανύπαρκτες έως υποτυπώδεις.

Παράλληλα, καλούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πριν φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα, να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά».