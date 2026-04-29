MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εργατικό ατύχημα σε πλοίο στην Αλόννησο – Ναύτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στην Αλόννησο, όταν 40χρονος ναύτης έπεσε από ύψος έξι μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, αυτή την ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του ναύτη στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου ή της Λάρισας, από όπου θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα συνέβη την ώρα που πολίτες περίμεναν να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης βλάβης και να επιβιβαστούν στο πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη παρουσιάστηκε, όταν κόπηκε το συρματόσχοινο του καταπέλτη, ενώ το Super Star II είχε αποπλεύσει από τη Σκόπελο με προορισμό την Αλόννησο.

Το πλοίο παρέμενε στο λιμάνι με τις εργασίες να συνεχίζονται από τη μία το μεσημέρι και για αρκετές ώρες. Το οχηματαγωγό απέπλευσε τελικά από το λιμάνι της Αλοννήσου στις 18:15.

Αλόννησος Εργατικό ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

