Εργατικό ατύχημα σε πλοίο στην Αλόννησο – Ναύτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στην Αλόννησο, όταν 40χρονος ναύτης έπεσε από ύψος έξι μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, αυτή την ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του ναύτη στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου ή της Λάρισας, από όπου θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα συνέβη την ώρα που πολίτες περίμεναν να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης βλάβης και να επιβιβαστούν στο πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη παρουσιάστηκε, όταν κόπηκε το συρματόσχοινο του καταπέλτη, ενώ το Super Star II είχε αποπλεύσει από τη Σκόπελο με προορισμό την Αλόννησο.

Το πλοίο παρέμενε στο λιμάνι με τις εργασίες να συνεχίζονται από τη μία το μεσημέρι και για αρκετές ώρες. Το οχηματαγωγό απέπλευσε τελικά από το λιμάνι της Αλοννήσου στις 18:15.