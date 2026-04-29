Συναγερμός στο Λονδίνο: Επίθεση άνδρα με μαχαίρι έξω από συναγωγή

Πανικό σκόρπισε ένας άντρας που επιτέθηκε με μαχαίρι το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) σε εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας τραυμάτισε δύο νεαρούς. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο όπου συνέλαβε τον δράστη.

There has been a knife attack today in Golders Green. The suspect has been arrested. We would like to thank @shomrimlondon, @Hatzola and @metpoliceuk for their swift response. We are working closely with the police and urge anyone with information to contact the police, Shomrim… April 29, 2026



