Συναγερμός στο Λονδίνο: Επίθεση άνδρα με μαχαίρι έξω από συναγωγή
Πανικό σκόρπισε ένας άντρας που επιτέθηκε με μαχαίρι το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) σε εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας τραυμάτισε δύο νεαρούς. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο όπου συνέλαβε τον δράστη.
There has been a knife attack today in Golders Green. The suspect has been arrested. We would like to thank @shomrimlondon, @Hatzola and @metpoliceuk for their swift response. We are working closely with the police and urge anyone with information to contact the police, Shomrim…— CST (@CST_UK) April 29, 2026
