Θεσσαλονίκη: 31 παραβάσεις του ΚΟΚ, δύο προσαγωγές σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Διαβατά

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, το πρωί της Τρίτης, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(89) άτομα και

(87) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Προσήχθησαν (2) αλλοδαποί,

Διαπιστώθηκαν (31) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,

Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

Ακινητοποιήθηκαν (14) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.