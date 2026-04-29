Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ μετέτρεψαν την πλατεία Ναυαρίνου σε “Παλατάκι” – Δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ δίνει τη δική του μεγάλη μάχη στην Ισπανία, αντιμετωπίζοντας την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με την ομάδα του Δικεφάλου να βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού τροπαίου.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην Πλατεία Ναυαρίνου για να παρακολουθήσουν από γιγαντοοθόνη την ιστορική αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας.

Μάλιστα, ο ενθουσιασμός των φιλάθλων είναι μεγάλος, με τους ίδιους να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν συνθήματα, στηρίζοντας από μακριά την προσπάθεια των παικτών του Δικεφάλου.

