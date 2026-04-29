Ανδρουλάκης: Ανοίγουμε συζήτηση για 32ωρο ή 35ωρο χωρίς μείωση μισθών – Η τετραήμερη εργασία κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Τη συζήτηση για τις προϋποθέσεις εφαρμογής προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές, άνοιξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διερωτάται στην ανάρτησή του πως «όταν η καθημερινότητα των εργαζομένων δεν αφήνει χώρο ούτε για τον στοιχειώδη σχεδιασμό ζωής, πώς μπορούμε να μιλάμε για δημογραφική αναγέννηση; Πώς μπορούν οι νέοι να γίνουν κύριοι του μέλλοντός τους;», ενώ συνεχίζει λέγοντας πως:

«Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής. Το υπόδειγμα της φθηνής και εξαντλητικής εργασίας δεν είναι απλώς ξεπερασμένο – συνιστά παγίδα χαμηλής παραγωγικότητας. Εγκλωβίζει την οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο: χαμηλές επενδύσεις, χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλοί μισθοί, περιορισμένη καινοτομία και διαρκής στασιμότητα. Ένας κύκλος που στερεί προοπτική, ιδιαίτερα από τη νέα γενιά».

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, αυτός ο φαύλος κύκλος ήρθε η ώρα να τερματιστεί. «Γι’ αυτό, ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Η τετραήμερη εργασία κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη μείωση των ωρών χωρίς μείωση μισθού και τη βελτίωση της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

«Προτείνουμε κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Γιατί το 35ωρο δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό μέτρο, μπορεί να γίνει μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας. Όταν η εργασία οργανώνεται καλύτερα, όταν ενισχύονται οι δεξιότητες και αξιοποιείται η τεχνολογία, η απόδοση ανά ώρα αυξάνεται και η οικονομία γίνεται πιο αποτελεσματική συνολικά», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας πως για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές όπως ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, καλύτερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ποιοτικές επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία.

