Κρήτη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον τραυματισμό του 5χρονου σε πισίνα

Ελεύθεροι αφέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, οι τρεις συλληφθέντες, μετά το σοβαρό ατύχημα 5χρονου από την Ολλανδία, σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες εστιάζουν στο πώς το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε ό,τι έγινε. Το αγοράκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Το ευτύχημα ειναι ότι δεν έχει κάποιο οίδημα, τους γιατρούς ωστόσο ανησυχεί το θέμα της εγκεφαλικής λειτουργίας του, καθώς δεν γνωρίζουν πόση ώρα έμεινε μέσα στο νερό.

Η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγεται, θα εστιάσει και στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου.