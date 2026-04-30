Ράνια Θρασκιά στη Βουλή: Πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά;

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τις επανειλημμένες μεταθέσεις του χρόνου παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η επέκταση προς την Καλαμαριά αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την πόλη και την καθημερινότητα των πολιτών. Ωστόσο, η συνεχής μεταβολή των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσής του – χωρίς σαφή και σταθερό ορίζοντα– δημιουργεί εύλογη αβεβαιότητα.

“Πιο συγκεκριμένα, από την αρχική κυβερνητική δέσμευση για παράδοση τον Νοέμβριο του 2025, η προθεσμία μετατέθηκε επανειλημμένα μέσα στο 2026 (Φεβρουάριο, Μάρτιο, προ Πάσχα, Ιούνιο, καλοκαίρι, Σεπτέμβριο), με τελευταία αναφορά τον Ιούλιο. Η εικόνα αυτή δημιουργεί εξαιρετική ανασφάλεια τόσο στους πολίτες όσο και στην τοπική οικονομική δραστηριότητα”, τονίζει η Ράνια Θρασκιά και προσθέτει:

“Την ίδια ώρα, κρίσιμες υποδομές παραμένουν ημιτελείς, όπως η οδός Πόντου και ο τερματικός σταθμός της Μίκρας, γεγονός που εγείρει ζητήματα λειτουργικότητας και προσβασιμότητας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του έργου”.

Η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ ρωτά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών εάν υφίσταται ακριβές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ρωτά, επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους μεταβάλλονται διαρκώς οι ημερομηνίες παράδοσης του και γιατί οι παράγοντες αυτοί δεν είχαν προβλεφθεί εγκαίρως. Τέλος, ρωτά σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τα έργα διάνοιξης και διαπλάτυνσης της οδού Πόντου, καθώς και ο τερματικός σταθμός της Μίκρας, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Διαρκής μετακύλιση χρονοδιαγραμμάτων για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά – Ημιτελή τα έργα στην οδό Πόντου και στον τερματικό σταθμό Μίκρας»

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά συνιστά ένα έργο κομβικής σημασίας για την πόλη, καθώς συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, οι επανειλημμένες μεταθέσεις του χρόνου παράδοσης του έργου εντείνουν την αβεβαιότητα και τον προβληματισμό των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, από την αρχική κυβερνητική δέσμευση για παράδοση τον Νοέμβριο του 2025, η προθεσμία μετατέθηκε διαδοχικά για τον Φεβρουάριο του 2026, στη συνέχεια για τον Μάρτιο, έπειτα για την περίοδο πριν από το Πάσχα, κατόπιν για τον Ιούνιο, ακολούθως για την καλοκαιρινή περίοδο, στη συνέχεια για τον Σεπτέμβριο, πριν από τη ΔΕΘ, και εσχάτως για τον Ιούλιο. Η συνεχής αυτή μετακύλιση των χρονοδιαγραμμάτων δεν καθιστά σαφές και αξιόπιστο πότε το έργο θα τεθεί σε λειτουργία.

Παράλληλα, οι δοκιμές που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται τις βραδινές ώρες –άγνωστο για πόσο ακόμη– προκαλούν αναστάτωση και στη βασική γραμμή του Μετρό. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης καλούνται να συμβιβαστούν με έναν περιορισμένο χρόνο λειτουργίας, καθώς το Μετρό κλείνει πρόωρα περί τις 23:00, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα κατεβάσει «ρολά» για διάστημα 15 ημερών.

Την ίδια στιγμή, η διάνοιξη και διαπλάτυνση της οδού Πόντου, εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι αποτελεί βασική αρτηρία πρόσβασης σε τέσσερις σταθμούς της επέκτασης. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωσή της δεν θα συμπέσει χρονικά με την έναρξη λειτουργίας του Μετρό. Έτσι, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξουν σταθμοί τους οποίους το επιβατικό κοινό θα δυσκολεύεται να προσεγγίσει λόγω ημιτελών υποδομών.

Επιπρόσθετα ο τερματικός σταθμός της Μίκρας εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις ως προς τη μετεπιβίβαση επιβατών, μετά και την εγκατάλειψη –λόγω έλλειψης χρηματοδότησης– του σχεδιασμού για πολυτροπικό σταθμό, ενώ οι εκκρεμείς απαλλοτριώσεις και οι περιορισμοί του οδικού δικτύου εντείνουν τις εύλογες ανησυχίες για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης επιβατών από όμορους δήμους.

Επειδή η διαρκής μεταβολή των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά δεν καθιστά σαφές πότε το έργο θα τεθεί σε λειτουργία, δυσχεραίνεται ο προγραμματισμός τόσο των πολιτών όσο και της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επειδή τα τεχνικά ζητήματα που επικαλείται η Κυβέρνηση –όπως η πολυπλοκότητα των συστημάτων και το σημείο διακλάδωσης στην 25ης Μαρτίου– αποτελούν παραμέτρους που θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου.

Επειδή η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου επιτείνει τα υφιστάμενα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και περιβαλλοντικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή, όπως αναφέρεται και στη με αριθμ. πρωτ. 4748/24.04.2026 ερώτησή μου.

Επειδή η λειτουργία της επέκτασης χωρίς την ολοκλήρωση των απαραίτητων συνοδευτικών έργων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή πρόσβαση των πολιτών στους σταθμούς.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: