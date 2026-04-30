Γιώργος Λιάγκας: Μου την “έπεσε” ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα στο σπίτι, μου έπιασε το μπούτι

Ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να μιλήσει το πρωί της Πέμπτης (30-04-2026) για μια σεξουαλική παρενόχληση που είχε στο παρελθόν από καθηγητή του, που του έκανε ιδιαίτερα στο σπίτι, όπως είπε. Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως εκείνη την περίοδο ήταν μαθητής Λυκείου. Αποκάλυψε τα όσα έζησε στον πατέρα του και του ζήτησε να μην έρθει ξανά για μάθημα ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός.

Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν εκείνη την περίοδο στην εφηβεία. Αντέδρασε όταν ο καθηγητής τον παρενόχλησε και όπως είπε, τον έδιωξε από το σπίτι κακήν κακώς, αφού πρώτα τον έβρισε.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Πριν περάσω στο Πολυτεχνείο έκανα ιδιαίτερα. Στο Λύκειο ήμουν. Ερχόταν ένας καθηγητής να μου κάνει φυσική και μαθηματικά. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο καθηγητής μου πιάνει το μπούτι και πάει το χέρι του να ανέβει πάνω από το μπούτι. Τον κόβω, τον σταματάω και πάω στον πατέρα μου και του λέω αυτόν δεν θα τον ξαναφωνάξεις στο σπίτι γιατί μου την έπεσε.

Δεν με πίστεψε, μου έλεγε “τι λες τώρα κλπ”. Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16-17 χρονών, του είπα “στο διάολο” και τελείωσε η φασαρία. Δεν τον πλάκωσα αλλά τον έδιωξα κακήν κακώς», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

