Κατέληξε η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τροχαίο στη Μεσαρά

Δεν τα κατάφερε τελικά το 12χρονο κορίτσι από τη Μεσαρά που ήταν συνεπιβάτης ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Δήμο Φαιστού.

Από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας του είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις σε θώρακα και κοιλιακή χώρα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών το 12χρονο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΙΔΩΝ του ΠΑΓΝΗ, αναφέρει το protothema.

Υπενθυμίζεται ότι η 12χρονη κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο υπέστη ανακοπή με τους διασώστες και τη γιατρό του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν και να την παραδίδουν με σφυγμό στους γιατρούς του νοσοκομείου.

Ο πατέρας του κοριτσιού και οδηγός του οχήματος και αυτός πολυτραυματίας εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας κατά τη σύγκρουση εκσφενδονίστηκε από το όχημα ενώ το 12χρονο παιδί εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

