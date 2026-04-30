ΠΑΣΟΚ: “Ο κ. Γεωργιάδης έχει χάσει εμφανώς την ψυχραιμία του”

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει χάσει εμφανώς την ψυχραιμία του. Η αποδρομή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι τέτοια που νομίζει ότι θα την αναστρέψει με θεατρινισμούς και φαιδρότητες», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντησή του σχετικά με δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

«Αφού κόπτεται για τις διαπραγματευτικές ικανότητες του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, ας του φρεσκάρουμε τη μνήμη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει: «Χάρη στη διαπραγμάτευση Ανδρουλάκη υπάρχει το RescEU, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας στον οποίο προσφεύγει η χώρα μας για συνδρομή και εξαιτίας της διαπραγμάτευσής του ως κεντρικού εισηγητή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άνοιξε ο δρόμος για τη γραμμή κατασκευής των νέων canadair. Η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Ρύπων για το οποίο πανηγύριζε η κυβέρνηση σε εκδήλωση στη Νάξο και τα 25 εκατομμύρια δικαιώματα, που αντιστοιχούν περίπου σε 1,5 δισ. ευρώ, είναι αποτέλεσμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος το 2017».

«Πάλι κουβά, όπως θα έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ κατόπιν των παραπάνω.