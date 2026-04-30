Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που είχε αναβολικά και συνθετική κάνναβη

Ένας 40χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και ποσότητες αναβολικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, χθες το πρωί, σε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, στην οικία του στο κέντρο της πόλης αλλά και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(71) συσκευασίες, συνολικού βάρους (177,5) γραμμαρίων, οι οποίες περιείχαν φυτικά αποσπάσματα συνθετικής κάνναβης (ποτ πουρί σε μορφή τριμμάτων),

(9) σακούλες, συνολικού βάρους (2.543,32) γραμμαρίων, που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα προοριζόμενα για διαμοιρασμό, παρασκευή και τυποποίηση συσκευασιών συνθετικής κάνναβης,

(6) γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν διαυγές υγρό αναβολικών στεροειδές,

(1) πλαστικό βαζάκι με (62) δισκία αναβολικών,

(20) όμοιες συσκευασίες κενές περιεχομένου, προοριζόμενες προς γέμιση,

(1) λειτουργική ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των (615,00) ευρώ και

(2) κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.