ΑΠΘ: Επίτιμος Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής θα αναγορευτεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα αναγορευτεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος Βλάχος.

Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Πρόγραμμα Τελετής Αναγόρευσης

Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Απόστολο Κραλίδη

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Έπαινος του τιμωμένου από τον Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Κωνσταντίνο Χρήστου

Τελετή Αναγόρευσης

Ανάγνωση και επίδοση του ψηφίσματος και του τίτλου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Καθηγητή Απόστολο Κραλίδη

Επίδοση διασήμου και αναμνηστικής πλακέτας τιμής από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Αντιφώνηση και ομιλία από τον τιμώμενο, με θέμα: «Σπουδή στη Θεολογία της Εκκλησίας»

Η Τελετή θα ξεκινήσει με βυζαντινούς ύμνους από τη Βυζαντινή Χορωδία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου «Τρεις Ιεράρχες».

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα τιμωμένου

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος γεννήθηκε στα Ιωάννινα, το 1945. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με βαθμό «Άριστα». Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας στην Έδεσσα και Διευθυντής Νεότητος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ενώ συμμετείχε ως εισηγητής σε ιερατικά, θεολογικά και επιστημονικά συνέδρια. Αποσπάστηκε στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, το 1988, για να διδάξει στη Θεολογική Σχολή του Λιβάνου, όπου και συνέχισε να διδάσκει κατά διαστήματα.

Καλλιέργησε, κυρίως, τη συστηματική θεολογία. Τα θέματά του αντλούνται από τη σύνολη παράδοση της Εκκλησίας, ενώ συνδυάζει τα δεδομένα της βιβλικής, πατερικής, δογματικής και εκκλησιαστικής θεολογίας με τα ποικίλα σύγχρονα ρεύματα, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά και ψυχολογικά. Έχει συγγράψει 135 βιβλία, ενώ ο συνολικός αριθμός των βιβλίων, ανατύπων και άρθρων σε συλλογικούς τόμους, εκτός από τα διάφορα άρθρα, ανέρχεται στα 250.

Μέχρι σήμερα έχουν μεταφραστεί 33 τίτλοι βιβλίων του (100 μεταφρασμένα βιβλία) σε 28 γλώσσες. Είναι επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έλαβε μέρος ως εισηγητής σε περισσότερα από 500 διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια και παρουσίασε πλήθος διαλέξεων με ποικίλη θεματολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δίδαξε και διδάσκει σε Σχολές και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ήτοι: Μπελεμέντειος Θεολογική Σχολή «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» του Λιβάνου, Διδακτορικό Πρόγραμμα Antiochian House of Studies (AHOS) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πραγματοποιεί Διαλέξεις Ορθοδόξου Θεολογίας σε Πανεπιστήμια, όπως της Μόσχας, της Τιφλίδας, του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης Αμερικής, στο Πανεπιστήμιο του Σιάτλ (Seattle) Αμερικής, στη Συμφερούπολη Κριμαίας, στη Βενετία Ιταλίας, ενώ διδάσκει Βιοηθική στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.