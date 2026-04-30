Το "ευχαριστώ" του ΠΑΟΚ στους οπαδούς για το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι: "Ήμασταν μαζί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι"

Άδοξο φινάλε είχε και η φετινή ευρωπαϊκή πορεία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Ο “Δικέφαλος” δεν μπόρεσε να κρατήσει τη διαφορά των 6 πόντων με την οποία είχε κερδίσει στο Παλατάκι την Μπιλμπάο, ηττήθηκε στον δεύτερο τελικό στην Ισπανία με 89-74 και δεν μπόρεσε να σηκώσει το Europe Cup

Με ένα μήνυμά της στα social media, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον κόσμο της, για την υποστήριξη που έδωσε σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι στο Europe Cup. Θυμίζουμε ότι στον δεύτερο τελικό, στην “Bilbao Arena” βρέθηκαν περίπου 600 φίλοι της ομάδας.

“Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ δεν ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που όλοι θα θέλαμε. Ήμασταν μαζί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι και σας ευχαριστούμε πολύ! Συνεχίζουμε μαζί”, ανέφερε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

