Γιαννακοπούλου: Να δούμε τι θα πει ο Τσίπρας με το rebranding – Οι συνεργασίες γίνονται με βάση το πρόγραμμα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άφησε η Νάντια Γιαννακοπούλου μιλώντας την Πέμπτη στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείσα για το με ποιους θα συνεργαστεί η Χαριλάου Τρικούπη σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, η κυρία Γιαννακοπούλου αφού επανέλαβε το όχι στη Νέα Δημοκρατία είπε «να δούμε τι ακριβώς θα πει ο κ. Τσίπρας, ποιο θα είναι το rebranding. Δεν είμαι δογματική και αρνητική. Να καθίσουμε και να δούμε Οι συνεργασίες δεν γίνονται αν σου αρέσει η μούρη κάποιου αλλά με βάση τη σύγκλιση στα προγράμματα. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τη διερευνητική εντολή και όποια από τις προοδευτικές δυνάμεις μπορεί να συνεργαστεί με εμάς με βάση το πρόγραμμα. Σε αυτές δεν ανήκει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή άλλοι».

«Θα φανεί τι θα πει ο κ. Τσίπρας. Έχει ένα παρελθόν που θυμόμαστε. Το αν έχει κάνει rebranding και αν έχει αλλάξει μυαλά θα το δούμε» πρόσθεσε για τον πρώην πρωθυπουργό. «Εγώ ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κατεξοχήν κόμμα της κανονικότητας. Αυτή τη στιγμή έχει μια νέα γενιά στελεχών και νέα στρατηγική. Αν επιμένουμε στη θετική αντιπρόταση και τι προτείνουμε στους πολίτες και δώσουμε ελπίδα και προοπτική, βεβαίως πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα» συνέχισε.

Η κυρία Γιαννακοπούλου εκτίμησε, επίσης, ότι «είναι ρεαλιστικό το σενάριο να κερδίσει τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ και το λέω όχι από κομματικό πατριωτισμό ούτε πετάω στα σύννεφα. Υπάρχει ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό που μου θυμίζει τα χρόνια του 2012. Όλος αυτός ο κόσμος που ανήκει στη γκρίζα ζώνη, ένα μεγάλο ποσοστό που λέει ότι τώρα ψηφίζω το τάδε αλλά στις εκλογές μπορεί να αλλάξει. Αν το ΠΑΣΟΚ κινηθεί με μια σοβαρή στρατηγική προτάσσοντας με θετικό τρόπο την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση και κάνοντας σκληρή αντιπολίτευση, εμείς δεν είμαστε μόνο κόμμα καταγγελίας που φωνάζει πόσο κακό είναι ο Μητσοτάκης.