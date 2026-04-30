Δήμας για 4ημερη εργασία: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλοτική εφαρμογή με κίνητρα στις επιχειρήσεις και ανοίγει το διάλογο

Τις εξελίξεις στην πολιτική επικαιρότητα και πιο συγκεκριμένα, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ημερη εργασία κλήθηκε να σχολιάσει στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Νίκος Δήμας, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Δήμας σημείωσε αρχικά, “Αυτή η πρόταση βγήκε στον αέρα θα έλεγα, ενώ έχει τεθεί και από πριν, πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, ενόψει του εορτασμού της Πρωτομαγιάς και θέλοντας να συμβολίσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο νοιάζεται, έχει στην ψυχή του και τις δυνάμεις της εργασίας (…). Αυτή είναι μία πρόταση η οποία τέθηκε για συζήτηση και τέθηκε για συζήτηση, διότι, τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αναδειχθεί ως μείζον πρόβλημα τα χρονικά όρια εργασίας και ο χρόνος απασχόλησης των εργαζομένων. Και αναφέρομαι στο 13ωρο εξαήμερο και σε όλες τις ρυθμίσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία”.

Και συμπλήρωσε “Είμαστε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση σε ένα θεσμικό κόμμα το οποίο ότι πρόταση κάνει την έχει μελετήσει και δεν μιλάει στον αέρα. Και πρώτα από όλα μιλάμε για πιλοτική εφαρμογή τριάντα δίωρου 4ήμερου με κίνητρα στις επιχειρήσεις (…). Και τα κίνητρα μπορεί να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά. Για να γίνει το πλαίσιο και δεν ξέρω και ποιο άλλο κίνητρο μπορούμε. Στην πορεία θα δούμε τις ιδέες και τις μεθόδους που έχουν ακολουθήσει οι άλλες χώρες που το εφαρμόζουν πιλοτικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει άρνηση. Δεν είπε κανένας να καταθέσουμε αύριο πρόταση νόμου και να πούμε ότι θα γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει από κάπου τέτοια ερμηνεία της δήλωσης του Προέδρου. Είναι σαφέστατη (…)”.

Μεταξύ άλλων, τόνισε “Για αυτό λέμε, θα το δούμε πιλοτικά και θα κάνουμε συζήτηση. Είπε κανένας αύριο το πρωί να εφαρμόσει αυτό το πράγμα; (…). Δεν είμαστε εχθροί του επιχειρείν και το έχουμε αποδείξει. Η κυβέρνηση είναι εχθρός του επιχειρείν, η οποία δουλεύει στην κυριολεξία για 50 επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις αφήνει να καταστρέφονται κάθε μέρα που περνάει”.

Τέλος, ο κ. Δήμας είπε χαρακτηριστικά “Πρέπει να δώσουμε λύσεις σε κάποια προβλήματα. Τι να κάνουμε; Και εξ άλλου μη μας κατηγορεί κανένας γιατί ανοίγουμε το διάλογο. Διάλογο ανοίγουμε. Και προτάσεις κάνουμε προτάσεις, σε θετική κατεύθυνση πάντα“.