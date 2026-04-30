MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρόδος: Τουρίστριες από τη Βρετανία κατήγγειλαν δύο ομοεθνείς τους για βιασμό

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Βιασμό και περιστατικά σοβαρής σεξουαλικής κακοποίησης κατήγγειλαν δύο κοπέλες -μία ενήλικη και μία ανήλικη, υπήκοοι Βρετανίας- που βρέθηκαν για διακοπές στη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το iefimerida.gr, τα περιστατικά σημειώθηκαν ξημερώματα της Τρίτης 28 Απριλίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο ανήλικες είχαν μεταβεί το προηγούμενο βράδυ για διασκέδαση στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, όπου συνάντησαν δύο ομοεθνείς τους νεαρής ηλικίας. Οι τέσσερίς τους συνέχισαν τη διασκέδαση καταναλώνοντας αλκοόλ και λίγο αργότερα όλοι μαζί αποχώρησαν προς το ξενοδοχείο που διέμεναν οι δύο άνδρες.

Εκεί οι δύο νεαροί ηλικίας 21 και 23 ετών -όπως κατήγγειλαν οι κοπέλες- προέβησαν σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Συγκεκριμένα η 17χρονη κατήγγειλε βιασμό, ενώ η 19χρονη φίλη της ότι εξαναγκάστηκε σε γενετήσιες πράξεις.

Μετά το συμβάν, όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δύο ανήλικες αποχώρησαν από το σημείο και επέστρεψαν στο κατάλυμα διαμονής τους.

Η υπόθεση διερευνήθηκε προανακριτικά από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ταυτοποίησαν τους δύο υπόπτους ως εμπλεκόμενους στο περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ρόδος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

