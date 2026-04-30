Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία

Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία λόγω της αναταραχής που έχει προκαλέσει η σύγκρουση με το Ιράν, επανέλαβε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Οι αγορές πετρελαίου και οι αγορές αερίου αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Τελευταία φορά που κοίταξα η τιμή του πετρελαίου ήταν πάνω από τα 120 δολάρια, κάτι που ασκεί μεγάλη πίεση σε πολλές χώρες», δήλωσε ο Μπιρόλ σε συνέδριο στο Παρίσι.

«Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική και ενεργειακή πρόκληση», πρόσθεσε.

Οι τιμές του αργού Μπρεντ κατέγραψαν σήμερα άλμα σε υψηλό τετραετίας εν μέσω ανησυχιών ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να κλιμακωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

