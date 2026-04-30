Θεσσαλονίκη: Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια – Αποδείχθηκε φάρσα

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε σήμερα το πρωί απειλητικό τηλεφώνημα σε ενημερωτική ιστοσελίδα το οποίο προειδοποιούσε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Άγνωστος τηλεφώνησε στις 11:40 στο zougla.gr και ανέφερε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Οι αστυνομικοί έλεγξαν εξονυχιστικά το Δικαστικό Μέγαρο και δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο.