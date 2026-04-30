Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το 2027 ξανά στην Εθνική μπάσκετ – Όπου παίζει ο αδερφός μου θέλω να κερδίζει

Για μια ακόμα φορά που βρέθηκε στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τα… φώτα. Η παρουσία του στο “Nick Galis Hall” για το Άρης Betsson – Πανιώνιος έγινε viral και ενέπνευσε τους φίλους των Θεσσαλονικέων, να βγάλουν ένα εκπληκτικό σύνθημα για τον “Greek freak”.

Μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα και την αγάπη του κόσμου του Άρη. Παράλληλα, εμφανίστηκε ανυπόμονος να αγωνιστεί στην Εθνική μπάσκετ -μιας και προέρχεται από μεγάλο αγωνιστικό κενό- ενώ μίλησε για το καλοκαίρι του και τόνισε για μια ακόμα φορά ότι στόχος του στο ΝΒΑ είναι ένα νέο δαχτυλίδι πρωταθλητή.

“Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Ανυπομονώ να ξαναπάω. Έφερα και γούρι με την οικογένειά μου, καθόμουν στη θέση μου και έλεγα ‘μακάρι να κερδίσουμε’ τώρα που ήρθα πρώτη φορά”, τόνισε στον ΑΝΤ1.

“Σε όποια ομάδα και να παίζει ο αδερφός μου, είτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον, Άρη ή στον Φιλαθλητικό, θέλω να κερδίζει και να παίζει καλά”, πρόσθεσε.

Όσο για το πότε θα τον δούμε να αγωνίζεται ξανά με την Εθνική μπάσκετ: “Στα παράθυρα δεν μπορώ να παίξω (σ.σ. η Εθνική ομάδα έχει δύο αγώνες τον Ιούλιο, έναν στα τέλη Αυγούστου και έναν στις αρχές Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου). Είχα πάρα πολλή όρεξη να παίξω, γιατί είχα τραυματιστεί με τους Μπακς. Θα περιμένουμε μέχρι το 2027», ανέφερε, με το επόμενο μεγάλο ραντεβού για την Εθνική να είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ τον Αύγουστο του 2027.

Ερωτηθείς για το πώς θα περάσει το καλοκαίρι του απάντησε: “Έχω δουλειές το καλοκαίρι, με το ίδρυμα στη μνήμη του πατέρα μου, θα πρέπει να πάω και στην Κίνα. Είναι το πιο ελεύθερο καλοκαίρι που έχω τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο είχαμε διοργάνωση με την Εθνική ομάδα. Θα μπορώ να κάτσω να ηρεμήσω, να πάω μια βόλτα, θα με δείτε λογικά και στα νησιά”.

Τέλος, για τις φιλοδοξίες του όσον αφορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ είπε απλώς: “Θέλω ένα ακόμη πρωτάθλημα”.

