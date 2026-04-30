Δ. Μάντζος: Επιθετικές ενέργειες ισραηλινών εις βάρος του διεθνούς στολίσκου – Να απαντήσει η κυβέρνηση στα εκκρεμή ερωτήματα

Με δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται στο νέο περιστατικό σε βάρος διεθνούς στολίσκου αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής;

«Τα σοβαρά περιστατικά δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, με τις σοβαρές επιθετικές ενέργειες ισραηλινών σκαφών εις βάρος του διεθνούς στολίσκου αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό, που δοκιμάζεται από τον απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας, συνιστούν νέα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση καλείται να λάβει σαφή θέση και να απαντήσει στα σοβαρά εκκρεμή ερωτήματα:

Σε ποιο γεωγραφικό σημείο έλαβαν χώρα οι ενέργειες των ισραηλινών σκαφών;

Ήταν εντός περιοχής αρμοδιότητας των ελληνικών αρχών για έρευνα και διάσωση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο;

Ήταν σε γνώση της Ελληνικής Κυβέρνησης η ενέργεια των ισραηλινών σκαφών; Ποιος ο ρόλος και η αντίδραση των ελληνικών αρχών στο πεδίο;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η Ελληνική Κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;»