MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ελεύθερο το ζευγάρι που τα έκανε γυαλιά-καρφιά στη ΔΥΠΑ Βέροιας επειδή δεν πληρώθηκε

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε σήμερα το ζευγάρι που μπήκε χθες το μεσημέρι (29/4) στα γραφεία της ΔΥΠΑ στη Βέροια τα έκαναν γυαλιά- καρφιά επειδή δεν πληρώθηκε!

Υπενθυμίζεται ότι χθες γύρω στις 12:30 το ζευγάρι, ένας 60χρονος άνδρας κα μία 58χρονη γυναίκα, μπήκε στα γραφεία της ΔΥΠΑ στη Βέροια και άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν, αναποδογύρισαν κάποια γραφεία χωρίς όμως να τα καταστρέψουν, και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί κάποια επιδόματα που δικαιούται.

Το ζευγάρι συνελήφθη με τις κατηγορίες της απειλής, της εξύβρισης, για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων και για απείθεια, επειδή αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψη.

Ο εισαγγελέας τους παρέπεμψε στο αυτόφωρο το οποίο αναβλήθηκε και θα δικαστούν το ερχόμενο Σάββατο (2/5). Το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο μέχρι την εκδίκαση.

