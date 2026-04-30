Ελεύθερο το ζευγάρι που τα έκανε γυαλιά-καρφιά στη ΔΥΠΑ Βέροιας επειδή δεν πληρώθηκε

Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε σήμερα το ζευγάρι που μπήκε χθες το μεσημέρι (29/4) στα γραφεία της ΔΥΠΑ στη Βέροια τα έκαναν γυαλιά- καρφιά επειδή δεν πληρώθηκε!

Υπενθυμίζεται ότι χθες γύρω στις 12:30 το ζευγάρι, ένας 60χρονος άνδρας κα μία 58χρονη γυναίκα, μπήκε στα γραφεία της ΔΥΠΑ στη Βέροια και άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν, αναποδογύρισαν κάποια γραφεία χωρίς όμως να τα καταστρέψουν, και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί κάποια επιδόματα που δικαιούται.

Το ζευγάρι συνελήφθη με τις κατηγορίες της απειλής, της εξύβρισης, για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων και για απείθεια, επειδή αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψη.

Ο εισαγγελέας τους παρέπεμψε στο αυτόφωρο το οποίο αναβλήθηκε και θα δικαστούν το ερχόμενο Σάββατο (2/5). Το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο μέχρι την εκδίκαση.