Ελένη Πετρουλάκη για Ίλια Ίβιτς: Προσπαθούμε με τον σύζυγό μου να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί, δεν το καταφέρνουμε πάντα

Στην προσπάθεια που καταβάλλει μαζί με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς να περνούν περισσότερο χρόνο μέσα στην καθημερινότητά τους, αναφέρθηκε η Ελένη Πετρουλάκη, επισημαίνοντας ότι δεν το πετυχαίνουν πάντα.

Η γυμνάστρια περιέγραψε πόσο έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη μετακόμιση των κορών της στο εξωτερικό για σπουδές, τονίζοντας ότι πλέον έχει τη δυνατότητα να αφιερώνει χρόνο σε προσωπικές δραστηριότητες.

Όσο για τον σύζυγό της, σχολίασε σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου, ότι προσπαθούν να μοιράζονται κοινές στιγμές: «Προσπαθούμε με τον σύζυγό μου, όπως όλα τα ζευγάρια να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί, δεν το καταφέρνουμε πάντα» και πρόσθεσε για την καθημερινότητά της μακριά από τις κόρες της: «Είμαι σε μία πολύ δημιουργική φάση. Οι τρεις κόρες μου έφυγαν στο εξωτερικό για σπουδές, οπότε και εγώ έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Δεν χρειάστηκε να ζητήσω τη συμβολή ειδικού επειδή τις αποχωρίστηκα, γιατί πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας πίσω, τα δικά μας θέλω και τα δικά μας συναισθήματα για το καλό των παιδιών, να ανοίξουν και αυτά τα φτερά τους».