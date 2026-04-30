Θεσσαλονίκη: Δίκυκλο της ΕΛ.ΑΣ. συγκρούστηκε με ΙΧ – Στο νοσοκομείο δύο αστυνομικοί
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα όταν ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με υπηρεσιακό δίκυκλο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περίπου στις 17:30 στην οδό Παλαιού Σταθμού 14 συγκρούστηκε ΙΧ όχημα με δίκυκλο πιθανότατα της ομάδας ΔΙΑΣ. Εξαιτίας της σύγκρουσης τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μηχανή.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δύο τραυματίες αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
