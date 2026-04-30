Ίλιον: Επεκτάθηκε σε διαμερίσματα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών – Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ίλιον, έπειτα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Αρχικά επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ την επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ. Ωστόσο, λόγω της έντασης της φωτιάς, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Αυτήν τη στιγμή, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 κλιμακοφόρο όχημα. Οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε διαμερίσματα της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα ανταλλακτικών.

Ο πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο από τα υλικά του καταστήματος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της.

Σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, αποτυπώνεται η ένταση της φωτιάς και η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο.

