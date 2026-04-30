H παράσταση “Επτά ημέρες από τη ζωή του Σιμόν Λαμπρός – αν η ζωή του σας ενδιαφέρει” και σήμερα στο Θέατρο Τεχνών

Η Bloom Theatre Groupσυμμετέχει στην «Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2026» με την υπαρξιακή κωμωδία της CaroleFréchette, «Επτά ημέρες από τη ζωή του Σιμόν Λαμπρός – αν η ζωή του σας ενδιαφέρει». Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρισμένα έργα του σύγχρονου γαλλόφωνου καναδικού θεάτρου, που παρουσιάζεται στις 29 και 30 Απριλίου στο Θέατρο Τεχνών, σε μετάφραση Ξανθίππης Κουτούφη και σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου. Με μοναδική ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και τη μελαγχολία, το έργο συνδυάζει τον ρεαλισμό με την ποιητική γραφή και μια έντονα ανθρώπινη ματιά στις μικρές καθημερινές μάχες της ζωής.

Η παράσταση παρακολουθεί επτά ημέρες από τη ζωή του Σιμόν Λαμπρός, ενός μοναχικού άνδρα που κάθε μέρα επινοεί και μια διαφορετική «δουλειά», προσπαθώντας να επιβιώσει και να συγκεντρώσει χρήματα για να ταξιδέψει στην αγαπημένη του Αφρική. Μέσα από τις αλλόκοτες αυτές ιδιότητες, ο Σιμόν αντιστέκεται σε έναν κόσμο που τον καθιστά αόρατο.

Με κινηματογραφικό ρυθμό, οι επτά ημέρες ξεδιπλώνονται σαν διαδοχικά κεφάλαια, όπου η κωμωδία αναδύεται μέσα από την αμηχανία και τη σωματική υπερβολή, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για επαφή. Η Ναταλί και ο Λεό, πλάι στον Σιμόν, λειτουργούν ταυτόχρονα ως αφηγητές και πρόσωπα της ιστορίας, ενισχύοντας τη μεταθεατρική διάσταση του έργου. Ένα ποιητικό και τρυφερό σχόλιο πάνω στη σύγχρονη μοναξιά, την αξιοπρέπεια και τη μικρή, πεισματική χαρά του να συνεχίζεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: CaroleFréchette

Μετάφραση: Ξανθίππη Κουτούφη

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Παράσχος

Σκηνικά- Κοστούμια: Μαρίνα Κωνσταντινίδου

Μουσική: Γιώργος Χρυσικός

Φωτισμοί: Δήμητρα Αλουτζανίδου

Κατασκευή Κοστουμιών: Ελένη Χασιώτη

Γραφιστικά: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Φωτογραφίες: Δήμητρα Βελιγραδιώτου

Επικοινωνία: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: BloomTheatreGroup

ΔΙΑΝΟΜΗ

Σιμόν: Ανδρέας Παράσχος

Ναταλί: Άννα Μαρία Γάτου

Λεό: Γιώργος Κωνσταντίνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλεως 75, 546 44, Θεσσαλονίκη

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 στις 21:15

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ κανονικό | 12 ευρώ μειωμένο | 10 ευρώ ατέλειες

Πρόσβαση με Μετρό: Στάση Φλέμινγκ (10 λεπτά με τα πόδια)

