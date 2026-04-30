Θεσσαλονίκη Χειροπέδες σε 65χρονο Λευκορώσο που κατηγορείται στη Ρωσία για οικονομικά εγκλήματα

Στα χέρια των Αρχών έπεσε 65χρονος, υπήκοος Λευκορωσίας, σε εκτέλεση διεθνούς παραγγελίας για σειρά οικονομικών αδικημάτων που φέρεται να τέλεσε στη Ρωσία.

Η σύλληψή του έγινε, χθες το μεσημέρι, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του εκκρεμούσε Εντολή Προσωρινής Σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, όπως επίσης απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδοτεί υπέρ της έκδοσής του στη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 65χρονος διώκεται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων φοροδιαφυγή, απιστία κατ’ εξακολούθηση, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (κατά συρροή), εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία, καταδολίευση δανειστών με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και κατάχρηση εξουσίας.

Κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκζητούμενος τέλεσε τις συγκεκριμένες ενέργειες με την ιδιότητα τού εκπροσώπου εταιρειών. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της έκδοσής του στη Ρωσία, αλλά κατά τη διαδικασία ο ίδιος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο (ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους) κι εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Μετά τη σύλληψή του οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Θεσσαλονίκη

