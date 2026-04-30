Θεσσαλονίκη: Ποιοι σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί την Πρωτομαγιά – Ποιες ώρες

Κλειστοί θα παραμείνουν τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης για επτά ώρες αύριο, Παρασκευή 1 Μαΐου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 έως τις 16:00, θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Επίσης, την 1η Μαΐου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.