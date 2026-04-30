Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή και πρόστιμο 5.000 ευρώ σε 48χρονο για “πώληση” σκύλου

Υπόθεση παράνομης διάθεσης ζώου συντροφιάς απασχόλησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 30 Απριλίου, με κατηγορούμενο έναν 48χρονο αλλοδαπό.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ επιπλέον του καταλογίστηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μετά την απόφαση, ο ίδιος κατέθεσε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της διαδικασίας διαδραμάτισε η μάρτυρας που προχώρησε στην καταγγελία. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, αντιλήφθηκε τον κατηγορούμενο να έχει μαζί του το ζώο σε δημόσιο χώρο και, εκφράζοντας θετικό σχόλιο, δέχθηκε άμεσα πρόταση αγοράς έναντι 50 ευρώ.

Η ίδια, μαζί με φιλικό της πρόσωπο, προχώρησαν στην καταβολή του ποσού, ωστόσο στη συνέχεια ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό. Δυνάμεις της Άμεσης Δράσης μετέβησαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, τερματίζοντας τη συγκεκριμένη παράνομη πράξη.