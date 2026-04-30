MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία – Ο διαρρήκτης του επιτέθηκε με κατσαβίδι – Βίντεο ντοκουμέντο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που υπηρετεί στην Άμεση Δράση, όταν συνέλαβε επ’ αυτοφώρω διαρρήκτη που αποπειράθηκε να μπει σε αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού.

Ο 34χρονος διαρρήκτης επιτέθηκε με κατσαβίδι στον αστυνομικό με σκοπό να τον τραυματίσει. Το περιστατικό έγινε ξημερώματα Κυριακής (26.04.2026).

Η αιφνίδια και βίαιη αυτή επίθεση κλιμάκωσε σημαντικά την επικινδυνότητα του περιστατικού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αστυνομικού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του ο οποίος αναζητείται. 

Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως -3- κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών, φακός, πένσα κ.ά.. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

