Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία – Ο διαρρήκτης του επιτέθηκε με κατσαβίδι – Βίντεο ντοκουμέντο

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που υπηρετεί στην Άμεση Δράση, όταν συνέλαβε επ’ αυτοφώρω διαρρήκτη που αποπειράθηκε να μπει σε αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού.

Ο 34χρονος διαρρήκτης επιτέθηκε με κατσαβίδι στον αστυνομικό με σκοπό να τον τραυματίσει. Το περιστατικό έγινε ξημερώματα Κυριακής (26.04.2026).

Η αιφνίδια και βίαιη αυτή επίθεση κλιμάκωσε σημαντικά την επικινδυνότητα του περιστατικού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αστυνομικού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του ο οποίος αναζητείται.

Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως -3- κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών, φακός, πένσα κ.ά.. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.