MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΑΕΛ στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων και της διάθεσης εισιτηρίων της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων σε φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΑΕΛ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΑΕΛ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και ώρα 17:30, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

