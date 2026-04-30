Super League: “Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΑΕΛ στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Στην απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων και της διάθεσης εισιτηρίων της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων σε φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΑΕΛ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΑΕΛ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και ώρα 17:30, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.