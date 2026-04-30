Συναυλία μνήμης για την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τιμούν την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων με μια συναυλία μνήμης που περιλαμβάνει δύο υπέροχα έργα του Αράμ Χατσατουριάν και του Χρήστου Χατζή και φιλοξενεί σπουδαίους καλλιτέχνες επί σκηνής. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αρμενίας στην Ελλάδα.

Ο HaykMelikian είναι ένας από τους πλέον συναρπαστικούς πιανίστες των ημερών μας. Το BBC MusicMagazine τον ονόμασε «Μουσικό Ήρωα για την προώθηση της σύγχρονης μουσικής», ενώ τιμήθηκε πρόσφατα με το Μετάλλιο MovsesKhorenatsi από τον Πρόεδρο της Αρμενίας, την ύψιστη κρατική τιμή για πολιτιστικά επιτεύγματα. Η διακεκριμένη σοπράνο Σιρανούς Τσαλικιάν έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος του έργου της στην παρουσίαση της αρμενικής φωνητικής μουσικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ ο αναγνωρισμένος Γάλλος μαέστρος PhilippeForget έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Το πρόγραμμα ξεκινά με το κοντσέρτο για πιάνο του Αράμ Χατσατουριάν, του σπουδαιότερου Αρμένιου συνθέτη, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη βαθιά αγάπη του δημιουργού του για την Αρμενία. Αντλώντας έμπνευση από δημοτικά τραγούδια και παραδοσιακές μελωδίες της πατρίδας του, ο Χατσατουριάν εκφράζει και αναδεικνύει την αρμενική μουσική παράδοση μέσα από ρυθμικούς και αρμονικούς συνδυασμούς που καλλιεργούν ένα ζεστό ανατολίτικο χρώμα.

Το Φως εκ του Σταυρού του Χρήστου Χατζή, έργο βασισμένο σε αρμενικούς λειτουργικούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι αφιερωμένο στη σοπράνο Ιζαμπέλ Μπαϊρακνταριάν, για την οποία και γράφτηκε. Πρόθεση του συνθέτη ήταν η δημιουργία ενός ορατορίου βασισμένου στα Πάθη του Κυρίου, και στόχος του, ο στοχασμός πάνω στο θέμα της Σταύρωσης, που εξαρχής τον ενέπνευσε, καθώς και στη σημασία του γεγονότος αυτού για το παρόν και το μέλλον του κόσμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

A. Khachaturian: Κοντσέρτο για πιάνο σε ρε ύφεση μείζονα, έργο 38

Χρ. Χατζής: Φως εκ του Σταυρού για Αρμένισσα σοπράνο και ορχήστρα

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20€, 15€, 10€, 10€-5€ (άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ)

Προπώληση εισιτηρίων: www.tsso.gr & εκδοτήρια ΚΟΘ, Εθν. Αμύνης 2,

τηλ. 2310 236990

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3589