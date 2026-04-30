Ενίσχυση συνεργασιών και εξωστρέφειας για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης και της Κ. Μακεδονίας στο 6ο Connect Tourism & Travel Event I Thessaloniki

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 6ο Connect Tourism & Travel Event l Thessaloniki, που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2026, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις B2B συναντήσεων για τον τουρισμό στη Ελλάδα.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από το Thessaloniki Convention Bureau σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τη δικτύωση επαγγελματιών του τουρισμού και την ενίσχυση συνεργασιών με διεθνείς αγορές.

Περισσότεροι από 65 εκπρόσωποι επιχειρήσεων από 13 χώρες συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, πραγματοποιώντας πάνω από 500 προκαθορισμένες επαγγελματικές συναντήσεις. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης περιηγήσεις και γαστρονομικές εμπειρίες, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureau, Πρόδρομος Μοναστηρίδης, τόνισε: «Το Connect έχει εξελιχθεί σε μια στρατηγική πλατφόρμα που ενισχύει ουσιαστικά την εξωστρέφεια του προορισμού και δημιουργεί σταθερές γέφυρες συνεργασίας με τις διεθνείς αγορές. Φέτος, η ενισχυμένη παρουσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνει ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη ορατότητα σε μια από τις πιο δυναμικές και απαιτητικές αγορές παγκοσμίως. Με τέτοιες συμμετοχές, χτίζουμε ένα πιο ανταγωνιστικό μέλλον, αναδεικνύουμε τις δυνατότητες του προορισμού και διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον όπου ο τουρισμός εξελίσσεται, καινοτομεί και δημιουργεί πραγματική αξία για την περιοχή.»

Πραγματοποιήθηκαν επίσης στοχευμένα fam trips, με τη συμβολή του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής και του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν σε βάθος τον προορισμό και τις δυνατότητές του.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και με επίσημο αερομεταφορέα την Aegean Airlines.

Το welcome dinner φιλοξενήθηκε στο Makedonia Palace Hotel, υπό την επιμέλεια του σεφ Σωτήρη Ευαγγέλου.

Τα ξενοδοχεία φιλοξενίας των hosted buyers ήταν τα Grand Hotel Palace, Porto Palace Hotel, The MET Hotel, ON Residence, The Excelsior Hotel, Monasty Hotel και Electra Palace Hotel.

Την εκδήλωση υποστήριξαν οι Samiotakis Catering, ο Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η VDL Audiovisual, το Anama Restaurant, η Filos Holidays and Travel και ο φωτογράφος Στέφανος Τσακίρης.

